Супруг Нигяр Кочарли: «За высокую плату мы столкнулись с безразличием и нечеловеческим отношением»

Супруг генерального директора и владелицы сети книжных магазинов и издательства «Али и Нино», а также основатель Национальной книжной премии Азербайджана Нигяр Кочарли, Шахбаз Худуоглу, подробно рассказал о негативном опыте взаимодействия с бакинским филиалом клиники Liv Bona Dea, где его супруге была проведена плановая операция.

Шахбаз Худуоглу дополнил картину случившегося, сделав акцент на информационном вакууме и отсутствии профессиональной этики.

Как рассказал Шахбаз Худуоглу, после оплаты операции он вместе с супругой ожидал на первом этаже клиники. Спустя некоторое время медицинский персонал сопроводил Нигяр Кочарли на лифте наверх, при этом ему самому подниматься запретили. Несмотря на то, что он напомнил, что является мужем пациентки и имеет право находиться рядом с ней, ответ был категоричным: «Нет, вы должны ждать здесь».

Позднее Нигяр Кочарли сообщила супругу, что ее разместили в палате на третьем этаже и после необходимой подготовки увезут на операцию. Около 9:00 ее забрали в операционную. Ш.Худуоглу сообщили, что операция продлится от одного до полутора часов и завершится не позднее 11:00.

По его словам, все это время он находился на первом этаже, периодически обращаясь на стойку регистрации с вопросом о состоянии супруги. Однако каждый раз получал один и тот же ответ: «Новостей нет».

После 11:00, как отмечает супруг, он начал серьезно беспокоиться. В итоге ему сообщили, что операция завершена, но пациентка находится в палате пробуждения. На вопрос о продолжительности пребывания там он получил ответ, что обычно это занимает не более часа. Однако, по его словам, прошел сначала один час, затем второй, но никакой ясной информации предоставлено не было.

Он отметил, что открыто выразил обеспокоенность, заявив, что столь длительное пребывание в палате пробуждения не кажется нормальным. Только после этого один из сотрудников приемной предложил ему самостоятельно подняться на третий этаж.

Этот момент, по его словам, вызвал у него недоумение, поскольку утром подъем преподносился как «категорически запрещенный». Тем не менее он поднялся наверх, где ему вновь сообщили, что супруга находится в палате пробуждения. Позже ему показали палату, которая, как выяснилось, предназначалась для пациента после операции на сердце, и именно туда планировалось поместить Нигяр Кочарли. На вопрос, какое это имеет отношение к гинекологической операции, внятного ответа он не получил.

Далее супруг предпринимательницы попытался связаться с оперировавшим врачом, однако выяснилось, что врач уже покинул больницу. Только после длительных попыток установить связь ему сообщили, что у супруги были сильные боли, ей ввели дополнительные обезболивающие препараты, и именно по этой причине ее продолжали держать в палате пробуждения.

Как отмечает Ш.Худуоглу, эта информация частично его успокоила, однако главный вопрос так и остался без ответа: почему член семьи не получал своевременной, полной и честной информации о состоянии пациентки, причинах задержки и дополнительных медицинских манипуляциях.

Позже его попросили забрать вещи супруги, что также показалось ему странным. Затем решение о размещении пациентки несколько раз менялось: сначала речь шла о палате на третьем этаже, затем - на втором. В итоге Нигяр Кочарли была переведена именно туда.

Как утверждает он, позднее выяснилось, что фраза «она в палате пробуждения», которую ему неоднократно повторяли, не отражала реального положения дел. По его словам, супруга находилась в полном сознании, испытывала сильнейшие боли, при этом в течение длительного времени ей не оказывалась адекватная помощь, а ему предоставлялась неполная и недостоверная информация.

Он также отметил, что после публикации в социальной сети с ним связалось руководство клиники, хотя ранее все претензии, высказанные сразу после операции, были проигнорированы. По его словам, эти звонки не меняют сути произошедшего.

Шахбаз Худуоглу подчеркнул, что выбор данной клиники был осознанным: ранее он пользовался услугами стамбульского филиала клиники и рассчитывал на аналогичный уровень сервиса - без личных звонков, просьб и посредников.

Вместо этого, по его словам, за высокую плату семья столкнулась с информационным вакуумом, безразличием и нечеловеческим отношением.

«Я прошу воспринимать это заявление не как эмоциональную реакцию, а как ответственную и продуманную позицию. Наши ожидания были предельно простыми: прозрачность, своевременная и честная информация, а также человеческое отношение к пациенту, испытывающему боль», - подытожил Шахбаз Худуоглу.

Напомним, что ранее сама Нигяр Кочарли на своей странице в соцсетях заявила о «пережитом аде» в стенах клиники, отметив, что до сих пор не может прийти в себя, и обвинила персонал в жестоком обращении.

Позже в ответ на запрос 1news.az в клинике Liv Bona Dea опровергли данные обвинения, предоставив медицинское обоснование предпринятых действий и заявив о надлежащем уровне ухода за пациенткой.

Мы в свою очередь продолжаем поддерживать связь с семьей Нигяр Кочарли и будем информировать читателей о дальнейшем развитии событий.