В Баку сын убил мать с особой жестокостью - ФОТО

В Баку сын убил мать.

Как передает 1news.az, об этом Trend сообщили близкие семьи, в которой произошла трагедия.

Согласно информации, 24 января 2026 года около 11:00 в молочном совхозе поселка Маштага Эмиль Ханлар оглу Агаев с особой жестокостью убил свою мать, 67-летнюю Хаят Назар гызы Агаеву.

Сообщается, что Эмиль Агаев ранее употреблял наркотики и даже некоторое время проходил лечение от зависимости в профильном диспансере. По мнению близких погибшей, преступление было спланировано заранее. В ту ночь Агаев вместе с женой находился в доме тещи. Утром он вернулся домой и отправил такси за матерью на её работу, попросив срочно приехать. После этого он нанес матери многочисленные ножевые ранения, совершив убийство с особой жестокостью.

В ответ на запрос Trend в Генеральной прокуратуре сообщили, что подозреваемый Эмиль Агаев задержан.

По факту в прокуратуре Сабунчинского района возбуждено уголовное дело.