Айгюн Кязимова отмечает 55летие: Лучшие и новая песня народной артистки - ВИДЕО

26 января народная артистка Азербайджана, поп-дива Айгюн Кязимова отмечает день рождения – сегодня ей исполняется 55 лет, 38 из которых певица отдала сцене.

Каждый год в день рождения А.Кязимова радует своих поклонников особым подарком -новой песней или клипом. В этом году таким подарком стал трек «Oxudum» (музыка Исмаила Асадова, слова Нариман Аббасзаде), которую певица исполнила в дуэте с рэпером Yap10.

Комментируя музыкальную новинку, певица, обращаясь к поклонникам, поделилась на своих страницах в социальных сетях следующим комментарием: «Спасибо вам за то, что вы были рядом со мной на всех этапах моей жизни и творчества! С любовью, ваша Айгюн».

Отметим, что трек «Oxudum» в скором времени появится на всех электронных музыкальных платформах.

Айгюн Кязимова на протяжении почти 40 лет остаётся одной из самых ярких и любимых артисток страны – далее предлагаем читателям вспомнить лучшие песни любимицы публики в видео концерта, посвящённого 30-летию её творческой карьеры, который прошёл в Crystal Hall осенью 2017 года. В программе были собраны самые знаковые и любимые хиты за эти три десятилетия, показывая весь путь артистки и её главное достижение - песни, которые остаются в сердцах поклонников на протяжении многих лет.

Айгюн Кязимова никогда не боялась экспериментировать во всём - от образов и сценических шоу до музыкальных жанров. Новый этап её карьеры связан с сотрудничеством с такими авторами, как Исмаил Асадов, Кязым Джан, YAP10, Миро и другими. Благодаря их песням она выпустила большие хиты, которые звучали и продолжают звучать повсюду, а также уверенно штурмовали стриминговые платформы, собирая миллионы прослушиваний.

И сегодня, в её 55-й день рождения, эти успехи ещё раз показывают, что творчество Айгюн Кязимовой остаётся актуальным, ярким и востребованным и её музыка продолжает находить отклик в сердцах слушателей всех поколений.