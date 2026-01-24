В Баку похищены катализаторы автобусов, принадлежащих компании BakuBus

Правоохранительными органами выявлен факт хищения оборудования с автобусов общественного транспорта в Баку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Teleqraf, к уголовной ответственности по данному факту привлечены два человека.

Выяснилось, что катализаторы были похищены с автобусов Iveco, находящихся в автопарках BakuBus в поселке Зых Сураханского района, а также на территории поселка Бузовна Хазарского района.

В результате кражи катализаторов с 31 автобуса компании BakuBus был нанесен значительный материальный ущерб.

Данные транспортные средства были привезены в Баку в 2015 году в связи с проведением Европейских игр. С 2022 года их эксплуатация была приостановлена из-за ограниченного количества запасных частей. В связи с этим в Баку был создан завод по производству таких запчастей, и планировалось возобновление эксплуатации автобусов.

Часть автобусов хранилась в гараже на территории, называемой Албалылыг, а некоторые - в гараже в поселке Зых. Оказалось, что лица, совершившие кражу, ранее работали в компании, выигравшей тендер на охрану этих гаражей.

Преступление было раскрыто во время проведения технического осмотра автобусов.

Отметим, что за совершение данного преступления охранники по имени Шамистан и Гасан приговорены к 2 годам лишения свободы.