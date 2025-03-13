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За два месяца этого года в Азербайджане добыто более 4 миллионов тонн нефти

First News Media15:00 - Сегодня
За два месяца этого года в Азербайджане добыто более 4 миллионов тонн нефти

В январе-феврале текущего года в Азербайджане было добыто 4,5 миллиона тонн нефти (включая конденсат), что на 6,25 проц меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в Министерстве энергетики, с блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» было добыто 2,6 миллиона тонн нефти, с месторождения «Шахдениз» - 0,6 миллиона тонн (конденсат), с месторождения «Абшерон» - 0,1 миллиона тонн (конденсат). Добыча нефти SOCAR, включая конденсат, составила 1,2 миллиона тонн.

За два месяца было экспортировано 3,7 миллиона тонн нефти (включая конденсат). Из данного объема 3,2 миллиона тонн приходятся на долю консорциумов, 0,4 миллиона тонн - на долю SOCAR, а 0,1 миллиона тонн - на месторождение «Абшерон».

Отметим, что в феврале суточная добыча нефти (включая конденсат) составила 77,5 тысячи тонн (584 тысячи баррелей), из них: 63,1 тысячи тонн (465 тысяч баррелей) - сырая нефть, 14,4 тысячи тонн (119 тысяч баррелей) - конденсат.

В этот период переработка нефти составила 1,2 миллиона тонн, что на 9,1 проц (или 0,1 миллиона тонн) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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