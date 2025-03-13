Почему в этом году снизилось промышленное производство? - Отвечает Вугар Байрамов

Согласно информации Государственного комитета по статистике, в первые два месяца текущего года в Азербайджане было произведено промышленной продукции на сумму 10 миллиардов 700 миллионов манатов, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, депутат Вугар Байрамов, отметивший следующее: «Основной причиной снижения в производстве является сокращение добычи в нефтегазовом секторе. Так, в первые два месяца этого года в нефтегазовом секторе промышленное производство сократилось на 3,2%, в то время как в ненефтяном секторе оно увеличилось на 6,7%. С другой стороны, в этот период добыча товарной нефти уменьшилась на 6,2%, а товарного газа увеличилась на 0,1%».

По словам В.Байрмова, 60,9% промышленной продукции составило добывающее производство, 31,8% - обрабатывающее производство, 6,4% - производство, распределение и снабжение электроэнергией, газом и паром, 0,9% - водоснабжение, очистка и переработка отходов: «Поскольку доля добывающего сектора в структуре промышленности велика, снижение производства нефти и газа также привело к сокращению общего объема промышленной продукции».

Депутат подчеркивает, что, несмотря на снижение в промышленности в первые два месяца 2025 года, ожидается, что в дальнейшем рост в этом секторе восстановится: «Снижение в нефтегазовой промышленности также связано с сезонными факторами. Поэтому прогнозируемый темп роста в промышленности на 2025 год, как ожидается, будет достигнут по итогам года».