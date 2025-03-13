Трамп заявил о «минусах» для РФ в предложении о прекращении огня в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что для РФ «имеет смысл» предложение о прекращении огня в контексте урегулирования на Украине, хотя в нем также есть «много минусов».

«Я думаю, для России это имеет смысл. Также для России много минусов», - заявил американский лидер на встрече в Белом доме с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

Трамп признался, что пока не может сказать, согласится ли Россия на эти предложения.

Источник: ТАСС