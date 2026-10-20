Зеленский назвал условие отказа Украины от вступления в НАТО

Украина готова рассмотреть другие варианты обеспечения безопасности вместо вступления в НАТО, если они будут иметь такую же юридическую силу, как гарантии, предусмотренные членством в альянсе.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По словам Зеленского, система безопасности страны должна опираться на три составляющие: собственные Вооружённые силы, членство в Европейском союзе и участие в НАТО.

Он подчеркнул, что украинская армия благодаря накопленному боевому опыту и профессионализму военнослужащих способна укрепить европейские силы. При этом членство в НАТО, по его словам, обеспечивает участие в общем оборонительном альянсе и юридические гарантии со стороны государств-союзников.

Зеленский отметил, что решение о вступлении Украины в ЕС зависит от европейских стран, тогда как для членства в НАТО необходимо согласие как Европы, так и США.

Если вступление в альянс окажется невозможным, Киев готов обсуждать альтернативные механизмы защиты, но настаивает на их юридической равноценности гарантиям НАТО.

«Если не НАТО, то что предлагается взамен? Мы готовы обсуждать эквивалентные гарантии, даже под другим названием, при условии, что они будут иметь такую же юридическую силу», — заявил украинский президент.

Он добавил, что Украина заинтересована в гарантиях, которые будут не формальными обещаниями, а реально работающим механизмом обеспечения безопасности.