Navai вернулся домой в Москву после освобождения из СИЗО в Казахстане

Рэпер Navai (Наваи Бакиров), задержанный в Казахстане по делу о наркотических веществах, вернулся домой после казахстанского СИЗО.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации источника, Бакиров, которого утром отправили в Россию из Казахстана, сейчас находится у себя дома, в центре Москвы. Отмечается, что артиста уже приехали навестить друзья — директор Рауф, который был с ним в момент задержания на казахской границе, а также певец Бахти. По данным канала, Наваи чувствует себя хорошо.

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