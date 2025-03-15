В Азербайджане температура понизится на 10-15 градусов – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Погода на территории Азербайджана изменится.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Сообщается, что после мягкой погоды, наблюдавшейся на территории страны, с ночи с 18 на 19 марта на территории страны погодные условия изменятся, будет дуть северо-западный ветер, ожидаются переменные осадки, по сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 10-15 градусов.

Местами осадки будут интенсивными, ожидается гроза и град, в горных районах – снег и мокрый снег.

Из-за осадков ожидается повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках возможны сели.

Нестабильная погода сохранится на территории страны до 24 марта.