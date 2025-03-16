Доходы Азербайджана от экспорта газа в Италию возросли

В январе этого года Азербайджан экспортировал в Италию 891,3 миллиона кубометров природного газа.

По расчетам Trend, основанным на данных, опубликованных Государственным комитетом по статистике, доходы от экспорта природного газа в этом объеме составили 457,5 млн долларов США.

Экспорт газа в Италию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 190,8 млн кубометров, или на 27,2% по объему и на 100,1 млн долларов США, или на 28% в стоимостном выражении.

Так, в январе 2024 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 700,5 миллиона кубометров природного газа на сумму 357,4 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе текущего года общий объем экспортированного из Азербайджана природного газа составил 2,33 миллиарда кубометров, а стоимость - 870,1 миллиона долларов США. Вместе с тем в первый месяц года объем импортированного природного газа составил 42,6 миллиона кубометров, а стоимость - 6,4 миллиона долларов США.

Напомним, что в этот период природный газ из Азербайджана экспортировался в Грузию, Сербию, Турцию, Болгарию, Италию и Грецию, а из Туркменистана импортировался.