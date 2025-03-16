Стали известны страны, из которых Азербайджан закупил больше всего продукции в январе

В январе текущего года юридические и физические лица Азербайджанской Республики осуществили торговые операции со своими партнерами в 128 странах мира, экспортировали продукцию в 75 стран, импортировали из 124 стран.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, внешнеторговый оборот страны в январе 2025 года составил 4,1 миллиарда долларов США с учетом статистически оценочной стоимости экспортируемой сырой нефти и природного газа, которые были зарегистрированы в таможенных органах, но таможенное оформление которых не было полностью завершено.

2,1 миллиарда долларов, или 50,3 процента торгового оборота составила стоимость экспортированной из страны продукции, 2 миллиарда долларов (49,7 процента) - стоимость импортной продукции, что привело к положительному сальдо в размере 21,2 миллиона долларов.

По сравнению с январем 2024 года внешнеторговый оборот вырос на 25,3 процента в фактических ценах и на 9,3 процента в реальном выражении. Импорт вырос на 50,1 процента в реальном выражении, а экспорт сократился на 12,5 процента.

Экспорт ненефтегазовой продукции в январе 2025 года составил 245,8 млн долларов и по сравнению с январем 2024 года увеличился на 10,7 процента в фактических ценах, сократился на 10,4 процента в реальном выражении.

По данным Государственного таможенного комитета, 28,1 процента внешнеторгового оборота страны пришлось на торговые операции с Италией, 9,5 процента -Турцией, 8,1 процента - Россией, 7,5 процента - Китаем, 5,6 процента - Германией, 4,5 процента - Австралией, 4,1 процента - Чехией, 3,8 процента - Великобританией, 3,7 процента - Хорватией, 3,5 процента - Мексикой, 2,3 процента - Румынией, 2,2 процента - Португалией, 2,1 процента - Грецией, 1,4 процента - Грузией, 1,3 процента - Болгарией, по 1,1 процента - США и Ираном, 0,9 процента - Украиной, 0,8 процента - Бразилией, 0,7 процента - Беларусью и 7,7 процента - с другими странами.

45,9% экспорта пришлось на товары, отправленные в Италию, 10,1% - в Турцию, 7,5% - в Германию, 6,7% - Чехию, 6,2% - Хорватию, 3,6% - Португалию, 3,5% - Румынию, 3,2% - Грецию, 2,7% - Россию, 2,4% - Великобританию, 2,1% - Грузию, 2% - Болгарию, по 0,7% - в Украину и Швейцарию, 0,5% - Сербию, 0,4% - Ирландию, 0,3% - Израиль, по 0,2% - в Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, США и Беларусь и 0,7% - в другие страны.

В структуре экспорта ненефтегазовой продукции преобладала доля товаров, отправленных в Россию (33,0%), Турцию (15,1%), Грузию (10,8%), Швейцарию (9,0%), Украину (8,9%), Израиль (3,3%), Казахстан (2,2%), США (2,2%), Германию (2,1%), Беларусь (1,9%), Италию (1,8%), Объединенные Арабские Эмираты (1,6%), Туркменистан (1,1%) и Узбекистан (1,1%).

В общей стоимости импортированных в страну товаров 18,4% пришлось на Китай, 16,1% - на Россию, 11% - на Австралию, 8,8% - на Мексику, 8,5% - на Турцию, 5,9% - на Великобританию, по 2,7% - на Иран и Германию, 2,6% - на США, 2% - на Бразилию, 1,9% - на Италию, 1,4% - на Беларусь, по 1,2% - на Японию и Корею, по 1,1% - на Туркменистан, Польшу, Индию и Украину, 0,9% - на Казахстан, 0,7% - на Францию, а 9,6% пришлось на импортные операции с другими странами.

В январе 2025 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года экспорт свежих фруктов из основных видов продукции вырос на 23,6 процента, свежих овощей - на 4,9 процента, сахара – на 51,6 процента, фруктовых и овощных консервов – на 21,7 процента, чая – на 49,1 процента, натуральных виноградных вин и виноградного сусла – в 2 раза, минеральных удобрений – на 15,4 процента, цементного клинкера – на 6,3 процента, труб из черных металлов – в 3,1 раза, стержней из черных металлов – в 2,4 раза, хлопчатобумажной пряжи – на 16,4 процента, экспорт фруктовых и овощных соков сократился на 40,1 процента, растительных масел – на 4,2 процента, табака – на 62,7 процента, маргарина, других пищевых смесей – на 19,9 процента, картофеля – на 60,5 процента, полипропилена – на 4,6 процента, хлопкового волокна – на 9,6 процента, электроэнергии – на 71,5 процента, полиэтилена - на 22,5 процента, необработанного алюминия - на 19,1 процента, бентонитовой глины - на 3,6 процента.

По сравнению с январем 2024 года в январе 2025 года импорт пшеницы увеличился на 23,5%, сливочного масла, других молочных жиров и паст - в 2,5 раза, сахара-сырца - на 99,6%, чая - на 40,9%, говядины - на 33,1%, легковых автомобилей - на 22,4%, стального проката - на 27,2%, вычислительных машин, блоков и устройств - на 53,9%, прутьев из черных металлов - в 2,6 раза, резиновых шин - на 61,2%, грузовых автомобилей - на 30,3%, автобусов - в 3,6 раза, стиральных машин - на 9,7%, полипропилена - на 50,7%, цемента - на 35,8%, импорт свежих фруктов сократился на 6,8%, шоколада и шоколадных изделий - на 4,1%, растительных масел - на 63,3%, мучных кондитерских изделий - на 23,2%, картофеля - на 8,1%, мяса птицы и субпродуктов - на 21,4%, свежих овощей - на 9,7%, лекарственных средств - на 30,4%, труб из черных металлов - на 18,6%, мебели - на 47,3%, синтетических моющих средств - на 32,4%, полиэтилена - на 20,1%, минеральных удобрений - на 0,4%, уголков из черных металлов - на 15,4%, бытовых кондиционеров - на 22,4%, бытовых холодильников - на 3,9%.