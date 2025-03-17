США и Израиль хотят договориться с Сирией об отправке переселенцев из Газы - СМИ

Власти США и Израиля заинтересованы в возможности переселить палестинцев из сектора Газа в Сирию.

Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По его данным, администрация президента США Дональда Трампа попыталась наладить контакты с переходным правительством Сирии по этому вопросу через посредника. Другой источник подтвердил факт обращения к властям Сирии, но не уточнил, поступил ли какой-либо ответ.

В свою очередь, высокопоставленный сирийский чиновник в комментарии телеканалу опроверг получение каких-либо обращений от США или Израиля по вопросу переселения жителей Газы.

В феврале президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что считает безнравственными намерения президента США Дональда Трампа выселить палестинцев с их земель.

Ранее власти Сомали, сомалийского штата Сомалиленд и Судана заявили, что не получали никаких предложений от США или Израиля о переселении палестинцев из Газы.

4 февраля Трамп впервые объявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа и о переселении палестинцев из анклава в другие страны региона. Позицию Трампа раскритиковало не только контролирующее сектор Газа палестинское движение ХАМАС, но и лидеры арабских стран и Ирана.

Египет в начале февраля объявил, что подготовит свой план реконструкции Газы, альтернативный видению президента США и не предполагающий выселения палестинцев из анклава. Документ был представлен 4 марта на саммите Лиги арабских государств, где был единогласно одобрен, а 12 марта он был продемонстрирован также спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу в ходе его встречи в Дохе с министрами иностранных дел ряда арабских стран.

Источник: ТАСС