 С этой даты АЖД увеличит количество рейсов по пригородным направлениям | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

С этой даты АЖД увеличит количество рейсов по пригородным направлениям

Алла Зейдуллаева16:04 - Сегодня
С этой даты АЖД увеличит количество рейсов по пригородным направлениям

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 1 апреля 2025 года оптимизирует расписание поездов на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте с целью частичного регулирования пассажиропотока.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге заявил руководитель Департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджев: «Таким образом, на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте в рабочие, субботние и воскресные дни будет добавлен в общей сложности 61 рейс».

Он отметил, что на пригородном маршруте Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку впервые будет запущен одноэтажный поезд FLIRT: «В связи с этим на станции Баладжары введены в эксплуатацию новый турникетный зал и новая платформа высотой 550 мм. На станции Хырдалан действующий турникетный зал был расширен, а существующая платформа адаптирована к высоте 550 мм. Согласно новому расписанию, увеличено количество рейсов по маршрутам Баку - Пиршаги - Сумгайыт и Баку - Хырдалан - Сумгайыт, особенно сокращены интервалы между поездами в дневное время. Также для скоростных поездов разработаны три отдельных графика движения на рабочие, субботние и воскресные дни».

В рабочие дни количество рейсов на маршруте Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку увеличится с 24 до 36, а на маршруте Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку - с 42 до 56.

Кроме того, учитывая многочисленные обращения пассажиров, на направлении Баку - Хырдалан - Сумгайыт добавлен рейс в 20:20 (ранее последний поезд отправлялся в 19:35), что создает больше возможностей для пассажиров, возвращающихся с работы, снижает загруженность поездов, сокращает время в пути и регулирует интенсивность движения.

Одновременно были оптимизированы утренние рейсы на направлении Баку - Хырдалан - Сумгайыт. Ранее поезд, отправлявшийся из Сумгайыта в 07:20, прибывал в Баку в 08:01. Согласно новому расписанию, поезд, отправляющийся в 06:15, будет прибывать в Баку в 06:56.

Кроме того, новый поезд FLIRT, который будет следовать прямо из Хырдалана в Баку, прибудет в столицу в 07:15, что создаст дополнительные удобства для пассажиров, чей рабочий день начинается в 8 утра. Также утренний экспресс-поезд на этом маршруте теперь будет делать остановки на станциях Баладжары и Хырдалан.

По субботам количество рейсов на маршруте Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку увеличится с 10 до 16, а на линии Баку – Пиршаги – Сумгайыт - Баку - с 20 до 36.

В рамках оптимизации было составлено специальное расписание и на воскресные дни. Согласно новому графику, количество рейсов на маршруте Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку увеличится с 10 до 15, а на линии Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку – с 20 до 28.

«Азербайджанские железные дороги», являясь надежным перевозчиком пассажиров, постоянно совершенствует железнодорожную инфраструктуру и уделяет особое внимание безопасности движения. Оптимизация новых рейсов направлена, в первую очередь, на обеспечение удобства пассажиров в часы пик, чтобы они могли комфортно и вовремя добираться до места назначения», - отмечает Азер Фараджев.

По словам А.Фараджева, АЖД с апреля прошлого года проводит ремонтные работы на участке Сумгайыт - Пиршаги с целью улучшения инфраструктуры Абшеронской кольцевой железной дороги и обеспечения безопасности движения. Регулярные реконструкционные и ремонтные работы в сервисных зонах направлены на то, чтобы пассажиры могли добираться до места назначения безопасно и с комфортом.

«Все эти изменения позволят увеличить ежедневный пассажиропоток на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги с нынешних 37-38 тысяч человек до 48-50 тысяч», - подчеркивает А.Фараджев.

Гафар Агаев

Поделиться:
204

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Совета министров Боснии ...

Общество

Когда граждане смогут на поезде отправиться из Баку в Тбилиси?

Политика

Армянские подразделения вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии

Политика

Президент Германии совершит официальный визит в Азербайджан

Общество

В Баку мужчина скончался во время ифтара

В Азербайджане повысилась рождаемость

Названа причина снижения количества работников по трудовым договорам в Азербайджане

В Гусаре приостановлена деятельность центра отдыха - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В эти дни температура воздуха в Баку повысится до 27 градусов тепла

В Баку арестованы лица, избившие водителя и повредившие его автомобиль - ВИДЕО

Приставал к женщине: СМИ о причине избиения водителя в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Стала известна причина увольнения директора Музейного Центра Лианы Везировой

Последние новости

Названы дата проведения и ведущий «Оскара» в 2026 году – ФОТО

Сегодня, 17:36

В Баку мужчина скончался во время ифтара

Сегодня, 17:20

В Азербайджане повысилась рождаемость

Сегодня, 17:17

Названа причина снижения количества работников по трудовым договорам в Азербайджане

Сегодня, 17:15

В Гусаре приостановлена деятельность центра отдыха - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:13

500 евро за парад: Венгрия вводит штрафы за ЛГБТ-акции

Сегодня, 17:05

Руанда разорвала дипотношения с Бельгией

Сегодня, 17:03

Мнацаканян: Ежегодно 7-8 тысяч призывников из Армении отправлялись на срочную службу на оккупированные азербайджанские территории

Сегодня, 16:51

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Северной Македонии

Сегодня, 16:39

Госкомстат АР опубликовал статистику браков и разводов

Сегодня, 16:38

С этой даты АЖД увеличит количество рейсов по пригородным направлениям

Сегодня, 16:04

Когда граждане смогут на поезде отправиться из Баку в Тбилиси?

Сегодня, 15:56

Сахиба Гафарова: Встречи между парламентами АР и РФ крайне важны для расширения взаимодействия

Сегодня, 15:53

Микаил Джаббаров обсудил в Израиле развитие двустороннего энергосотрудничества - ФОТО

Сегодня, 15:49

Международный аэропорт Гейдар Алиев в праздничные дни будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 15:43

Матвиенко наградила Полада Бюльбюльоглы высшей наградой Совета Федерации РФ

Сегодня, 15:35

Мнацаканян: Снабжение вооружением и боеприпасами незаконного режима осуществляло Министерство обороны Армении

Сегодня, 15:30

Сотрудники «Голоса Америки» начали получать уведомления об увольнении

Сегодня, 15:25

Матвиенко: Отношения РФ и Азербайджана переросли в стратегическое партнерство

Сегодня, 15:20

Продукция ABAD на рынке США

Сегодня, 15:15
Все новости
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Одним из прекраснейших праздников цветущей весны является Новруз. В этот имеющий древнюю историю праздник каждый старается поставить на стол самые14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19