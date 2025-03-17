С этой даты АЖД увеличит количество рейсов по пригородным направлениям

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» с 1 апреля 2025 года оптимизирует расписание поездов на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте с целью частичного регулирования пассажиропотока.

Как сообщает 1news.az, об этом на брифинге заявил руководитель Департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджев: «Таким образом, на Абшеронском кольцевом железнодорожном маршруте в рабочие, субботние и воскресные дни будет добавлен в общей сложности 61 рейс».

Он отметил, что на пригородном маршруте Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку впервые будет запущен одноэтажный поезд FLIRT: «В связи с этим на станции Баладжары введены в эксплуатацию новый турникетный зал и новая платформа высотой 550 мм. На станции Хырдалан действующий турникетный зал был расширен, а существующая платформа адаптирована к высоте 550 мм. Согласно новому расписанию, увеличено количество рейсов по маршрутам Баку - Пиршаги - Сумгайыт и Баку - Хырдалан - Сумгайыт, особенно сокращены интервалы между поездами в дневное время. Также для скоростных поездов разработаны три отдельных графика движения на рабочие, субботние и воскресные дни».

В рабочие дни количество рейсов на маршруте Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку увеличится с 24 до 36, а на маршруте Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку - с 42 до 56.

Кроме того, учитывая многочисленные обращения пассажиров, на направлении Баку - Хырдалан - Сумгайыт добавлен рейс в 20:20 (ранее последний поезд отправлялся в 19:35), что создает больше возможностей для пассажиров, возвращающихся с работы, снижает загруженность поездов, сокращает время в пути и регулирует интенсивность движения.

Одновременно были оптимизированы утренние рейсы на направлении Баку - Хырдалан - Сумгайыт. Ранее поезд, отправлявшийся из Сумгайыта в 07:20, прибывал в Баку в 08:01. Согласно новому расписанию, поезд, отправляющийся в 06:15, будет прибывать в Баку в 06:56.

Кроме того, новый поезд FLIRT, который будет следовать прямо из Хырдалана в Баку, прибудет в столицу в 07:15, что создаст дополнительные удобства для пассажиров, чей рабочий день начинается в 8 утра. Также утренний экспресс-поезд на этом маршруте теперь будет делать остановки на станциях Баладжары и Хырдалан.

По субботам количество рейсов на маршруте Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку увеличится с 10 до 16, а на линии Баку – Пиршаги – Сумгайыт - Баку - с 20 до 36.

В рамках оптимизации было составлено специальное расписание и на воскресные дни. Согласно новому графику, количество рейсов на маршруте Баку - Хырдалан - Сумгайыт - Баку увеличится с 10 до 15, а на линии Баку - Пиршаги - Сумгайыт - Баку – с 20 до 28.

«Азербайджанские железные дороги», являясь надежным перевозчиком пассажиров, постоянно совершенствует железнодорожную инфраструктуру и уделяет особое внимание безопасности движения. Оптимизация новых рейсов направлена, в первую очередь, на обеспечение удобства пассажиров в часы пик, чтобы они могли комфортно и вовремя добираться до места назначения», - отмечает Азер Фараджев.

По словам А.Фараджева, АЖД с апреля прошлого года проводит ремонтные работы на участке Сумгайыт - Пиршаги с целью улучшения инфраструктуры Абшеронской кольцевой железной дороги и обеспечения безопасности движения. Регулярные реконструкционные и ремонтные работы в сервисных зонах направлены на то, чтобы пассажиры могли добираться до места назначения безопасно и с комфортом.

«Все эти изменения позволят увеличить ежедневный пассажиропоток на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги с нынешних 37-38 тысяч человек до 48-50 тысяч», - подчеркивает А.Фараджев.

Гафар Агаев