500 евро за парад: Венгрия вводит штрафы за ЛГБТ-акции

Законопроект, запрещающий проведение в Венгрии публичных парадов ЛГБТ-сообщества, внесен в национальный парламент. Документ, подготовленный фракцией правящей партии «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз», предусматривает штраф на сумму до €500 за нарушение этого правила.

В законопроекте, который 17 марта рассмотрел юридический комитет парламента, отмечается, что запрет на проведение гей-парадов направлен на защиту интересов детей. Документ, опубликованный на сайте законодательного органа, «вносит поправки в закон, регулирующий право на собрания». Он разрешает полиции использовать средства визуального наблюдения для выявления нарушителей.

Венгерские власти заявляют, что не ограничивают в правах сексуальные меньшинства, но не разрешают им вести среди детей, в том числе в школах, так называемую гендерную пропаганду, касающуюся вопросов смены пола. В то же время правительство предупредило, что в этом году намерено добиться от ЛГБТ-сообщества проведения их традиционного парада не в центре Будапешта, как раньше, а на каком-то «закрытом пространстве». Эти вопросы вызывают серьезные разногласия между правительством Венгрии и руководством Евросоюза в Брюсселе.

В ближайшее время в парламент Венгрии будет также внесена поправка в конституцию страны о признании только двух полов - мужского и женского. Кроме того, правительство хочет, чтобы в основном законе было записано, что «право детей на физическое, интеллектуальное и нравственное развитие имеет приоритет над всеми другими правами, кроме права на жизнь».

Источник: ТАСС