SOCAR подписал меморандум с Union Energy о совместной разведке ИЭЗ в Израиле

Госнефтекомпания SOCAR подписала меморандум о взаимопонимании с израильской Union Energy.

Об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров.

Меморандум о взаимопонимании по проведению совместных разведывательных работ в израильской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) подписан в рамках визита азербайджанской делегации в Израиль.

"Реализация документа расширит сеть международного сотрудничества сторон и доступ к новым энергетическим ресурсам", - написал он.