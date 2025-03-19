Чахаршанбе-Сури в Иране: 15 погибших, 2 466 пострадавших - ОБНОВЛЕНО
В Иране в ходе праздничных мероприятий в связи с Чахаршанбе-Сури погибли 15 человек, еще 2 466 пострадали.
Как сообщает ISNA, об этом заявил представитель службы пожарной охраны и безопасности Тегерана Джафар Мидфар.
По его словам, 13 пострадавшим пришлось провести ампутацию конечностей, а в 160 случаях у пострадавших были повреждены глаза.
Помимо этого, четыре машины скорой помощи получили серьезные повреждения и пришли в негодность.
Инциденты в основном были зафиксированы в провинциях Западный Азербайджан (центр - город Урмия), Восточный Азербайджан (центр - город Тебриз) и Тегеране.
09:40
Число жертв во время предновогодних празднований Чахаршанбе-Сури в Иране выросло до 8 человек, еще 957 человек получили ранения разной степени тяжести, передает иранское агентство ISNA со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Бабака Йектапараста.
Ранее иранские СМИ сообщали о шести погибших.
«С 1 по 28 эсфанда (с 19 февраля по 17 марта - ред.) в результате инцидентов, связанных с Чахаршанбе-Сури, погибло 6 человек, еще двое скончались сегодня вечером», - приводит агентство слова Йектапараста.
Иранское госагентство IRNA также отмечает, что в ходе празднований в исламской республике число пострадавших выросло до 957 человек.
Источник: РИА Новости