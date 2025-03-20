Денежные переводы в Азербайджан из Катара выросли почти на 60%

В 2024 году объем денежных переводов физических лиц из Катара в Азербайджан составил 12,51 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, этот показатель вырос за год на 59,65%, или 4,674 млн долларов.

Доля переводов из Катара в общем объеме переводов в страну составила 1,2%.

Напомним, что в 2024 году объем денежных переводов физических лиц из зарубежных стран в Азербайджан составил 1,082 млрд долларов (-34,56%).

В 2023 году объем денежных переводов физических лиц из Катара в Азербайджан составил 7,836 млн долларов США, а общий объем переводов из зарубежных стран - 1,654 млрд долларов.