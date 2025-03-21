Германия увеличила прямые инвестиции в Азербайджан почти втрое

В 2024 году прямые иностранные инвестиции (ПИИ) Германии в экономику Азербайджана составили 75,297 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, объем ПИИ за год вырос в 2,83 раза, или на 48,779 млн долларов.

Доля инвестиций из Германии в общем объеме ПИИ в Азербайджан составляет 1,1%.

Напомним, что по итогам 2024 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили 7,046 млрд долларов США (при росте за год на 5,83%).