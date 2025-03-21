Equinor назвала объем среднесуточной добычи в Азербайджане в 2024 году

Среднесуточная добыча норвежской нефтегазовой компании Equinor в Азербайджане в 2024 году составила 23 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, что на 11,54% меньше по сравнению с 2023 годом (26 тыс. баррелей).

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании, показатели учитывают добычу до завершения сделки по продаже нефтегазовых активов Equinor в Азербайджане.

В целом, среднесуточная добыча Equinor во всех странах присутствия в 2024 году составила 2,067 млн баррелей нефти и газа, снизившись на 0,72% в годовом выражении. Доля Азербайджана в общем объеме добычи компании составила 1,11%.

Напомним, что 29 ноября 2024 года Equinor завершила сделку с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и индийской ONGC Videsh Limited (ONGC) по продаже 7,27% неоператорского участия в блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря и 8,71% акций в компании BTC Co, управляющей нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Норвежская компания также продала SOCAR 50% доли в проекте месторождения “Карабах”, сделка завершилась в апреле 2024 года.

Общая сумма, полученная Equinor от продажи активов в Азербайджане, составила 713 млн долларов США.