 Equinor назвала объем среднесуточной добычи в Азербайджане в 2024 году | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Equinor назвала объем среднесуточной добычи в Азербайджане в 2024 году

First News Media12:40 - Сегодня
Equinor назвала объем среднесуточной добычи в Азербайджане в 2024 году

Среднесуточная добыча норвежской нефтегазовой компании Equinor в Азербайджане в 2024 году составила 23 тыс. баррелей нефтяного эквивалента, что на 11,54% меньше по сравнению с 2023 годом (26 тыс. баррелей).

Как сообщает Report со ссылкой на отчет компании, показатели учитывают добычу до завершения сделки по продаже нефтегазовых активов Equinor в Азербайджане.

В целом, среднесуточная добыча Equinor во всех странах присутствия в 2024 году составила 2,067 млн баррелей нефти и газа, снизившись на 0,72% в годовом выражении. Доля Азербайджана в общем объеме добычи компании составила 1,11%.

Напомним, что 29 ноября 2024 года Equinor завершила сделку с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и индийской ONGC Videsh Limited (ONGC) по продаже 7,27% неоператорского участия в блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря и 8,71% акций в компании BTC Co, управляющей нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Норвежская компания также продала SOCAR 50% доли в проекте месторождения “Карабах”, сделка завершилась в апреле 2024 года.

Общая сумма, полученная Equinor от продажи активов в Азербайджане, составила 713 млн долларов США.

Поделиться:
196

Актуально

Xроника

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Политика

Официальный Баку: Мирное соглашение будет готово к подписанию лишь тогда, когда ...

Политика

Армянские подразделения вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии

Политика

Захарова: Минская группа ОБСЕ со всеми институтами не подлежит восстановлению

Экономика

Азербайджанский консорциум выходит на рынок сталелитейной промышленности Италии

Equinor назвала объем среднесуточной добычи в Азербайджане в 2024 году

Германия увеличила прямые инвестиции в Азербайджан почти втрое

Фицо о возобновлении транзита газа через Украину в Европу: «Мы ведем переговоры, прежде всего, с Азербайджаном»

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

SOCAR подписал меморандум с Union Energy о совместной разведке ИЭЗ в Израиле

Вырос оборот посредством контрольно-кассовых аппаратов нового поколения в Азербайджане

Денежные переводы в Азербайджан из Катара выросли почти на 60%

Доходы Азербайджана от экспорта газа в Италию возросли

Последние новости

Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз

Сегодня, 15:27

Министерство: За последние два месяца на пособия выплачено 183 миллион манатов, на президентские стипендии — 116 миллион манатов

Сегодня, 15:06

ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции, через которую российский газ шел в Европу

Сегодня, 14:35

В Иране ответили на угрозы со стороны США

Сегодня, 14:22

Азербайджанский консорциум выходит на рынок сталелитейной промышленности Италии

Сегодня, 13:55

Германия конфисковала танкер Eventin с грузом нефти стоимостью €40 млн

Сегодня, 13:30

Официальный Баку: Мирное соглашение будет готово к подписанию лишь тогда, когда Армения устранит существующие проблемы на пути к миру

Сегодня, 13:06

Equinor назвала объем среднесуточной добычи в Азербайджане в 2024 году

Сегодня, 12:40

Компания Xiaomi официально представила свою новую флагманскую линейку смартфонов Серии Xiaomi 15 на эксклюзивном мероприятии в Барселоне - ФОТО

Сегодня, 12:00

Армянские подразделения вновь обстреляли позиции Азербайджанской армии

Сегодня, 11:52

В ходе беспорядков в Стамбуле ранены 16 полицейских, 53 нарушителя привлечены к ответственности – Глава МВД

Сегодня, 11:40

В доме одной из ключевых фигур мэрии Стамбула при обыске обнаружено большое количество валюты - ВИДЕО

Сегодня, 11:34

Германия увеличила прямые инвестиции в Азербайджан почти втрое

Сегодня, 10:59

Арестован сын Азера Сериджанова, приговоренного к пожизненному сроку за покушение на Фазиля Мустафу

Сегодня, 10:47

Трамп опроверг информацию об организации секретного брифинга для Маска

Сегодня, 10:33

Додик: нужно новое соглашение по Боснии и Герцеговине либо ее разделение

Сегодня, 10:20

В Товузе младенец три дня оставался дома один

Сегодня, 10:11

В Агсу произошло землетрясение

Сегодня, 09:51

Трамп подписал указ о начале ликвидации Минобразования США

Сегодня, 09:43

Тбилиси приветствует договоренности Баку и Еревана по тексту мирного договора

Сегодня, 00:00
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25