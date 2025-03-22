Президент Туркменистана ознакомился с азербайджанским стендом - ФОТО

В санатории «Берзенги» в Туркменистане в рамках кампании по посадке деревьев состоялся традиционный конкурс «Мировая кухня».

В мероприятии, организованном Министерством иностранных дел Туркменистана, приняли участие дипломатические представительства различных государств и международные организации.

Азербайджанскую Республику на этом мероприятии представляло посольство нашей страны в Туркменистане.

Об этом сообщили в дипмиссии Азербайджана в Туркменистане.

В азербайджанском павильоне были представлены образцы национальной кухни, отражающие древние традиции, а также изделия декоративно-прикладного искусства и основные атрибуты Новруза.

Участники мероприятия проявили значительный интерес к азербайджанской культуре.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов вместе с официальными лицами ознакомился с азербайджанским стендом.

Представители посольства Азербайджана рассказали о значении праздника Новруз, который символизирует мир, дружбу и единство.

Посольству Азербайджана был вручен сертификат за особое участие в мероприятии.

Источник: АЗЕРТАДЖ