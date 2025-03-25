Министр по делам семьи и социальных услуг Турции приняла группу детей шехидов Карабахской войны - ФОТО
Министр по делам семьи и социальных услуг Турции Оздемир Гёкташ приняла в Анкаре группу детей шехидов Карабахской войны.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, поездка членов семей шехидов из Азербайджана в Турцию была организована при координации общественного объединения поддержки семей шехидов Zəfər.
Обращаясь к участникам встречи, турецкий министр подчеркнула нерушимость братства и единства Турции и Азербайджана.
«Наши корни едины. Судьбы Турции и Азербайджана тесно переплетены. Мы вместе и в горе, и в радости. Дети шехидов завещаны нам героями, отдавшими жизнь во имя Родины», - сказала Гёкташ, подчеркнув значимость взаимных визитов для дальнейшего укрепления братства, дружбы и солидарности двух стран.
Министр поблагодарила детей за визит в Турцию, выразив надежду на то, что память о поездке навсегда останется в их памяти.
Во встрече приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в Анкаре.
По итогам встречи турецкий министр поделилась публикацией в соцсетях, где заверила, что власти Турции продолжат делать все возможное для поддержки детей шехидов.