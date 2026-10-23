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Джейхун Байрамов: Азербайджан и Индия открыто обсудили разногласия в отношениях

Редакция 1news13:38 - Сегодня
Джейхун Байрамов: Азербайджан и Индия открыто обсудили разногласия в отношениях

Азербайджан и Индия открыто обсудили разногласия, которые в последние годы влияли на двусторонние отношения и взаимодействие на международном уровне.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге для прессы совместно со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в Баку.

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан высоко оценивает визит главы МИД Индии.

"В последние годы между двумя странами были разногласия по ряду вопросов. Это так или иначе отражалось как на двусторонних отношениях, так и на вопросах международного сотрудничества", - отметил министр.

По его мнению, состоявшееся обсуждение будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

"Сегодня мы очень открыто и подробно обсудили все эти вопросы. Считаю, что это создаст основу для развития двусторонних отношений", - заявил Байрамов.

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