Новый контур столичной подземки: на каком этапе находится масштабная реформа Бакинского метрополитена и чего ждать горожанам

Для столичного метрополитена наступил момент тектонических сдвигов.

Заявления, прозвучавшие сегодня в ЗАО «Бакинский метрополитен», связывают в единый узел три сложнейших инфраструктурных объекта. Финал реконструкции оборотных тупиков на станции «Ази Асланов», готовность тоннеля между «Низами» и «Джафар Джаббарлы» на 63 метра, а также выход на финишную прямую строительства станции «20 Сентября» — все эти события приближают Баку к долгожданному избавлению от транспортного коллапса на центральном узле «28 Мая».

Главным событием утра стало известие о завершении трехэтапной масштабной реконструкции оборотного тупика на конечной станции Красной линии «Ази Асланов». На протяжении долгого времени этот 280-метровый подземный участок подвергался агрессивному воздействию грунтовых вод, что привело к сильной эрозии несущих конструкций. Специалистам пришлось фактически заново отстраивать разделительные стены между путями, проводить масштабную гидроизоляцию и менять шесть сложнейших стрелочных переводов на четырех путях. Значимость этого узла трудно переоценить: тупиковые пути — это «сердце» логистики линии. Их обновление позволит поездам оперативно разворачиваться, а также отстаиваться в ночное время, что напрямую повлияет на сокращение интервалов движения составов по всей ветке. Точную дату возобновления полноценного прямого сообщения ведомство пообещало объявить в ближайшее время.

Параллельно с этим продолжаются работы на другом критически важном участке городской подземки. Проект по полному разделению Красной и Зеленой линий, ради которого в августе пришлось временно перекрыть движение между станциями «Низами» и «28 Мая», обретает конкретные очертания. Глава департамента управления строительными проектами Мамед Рзаев сообщил, что из запланированных 211 метров нового перегонного тоннеля на сегодняшний день полностью пройдено уже 63 метра. Таким образом, сложнейшие земляные работы выполнены почти на 30%, и процесс продвигается строго по графику. Глобальная цель этих работ — трансформировать существующую с 1976 года схему движения, напрямую связав станцию «Низами» со станцией «Джафар Джаббарлы». Весь проект, финансируемый с привлечением международных финансовых организаций, рассчитан на 10–11 месяцев и должен завершиться к лету следующего года. Сейчас Бакинский метрополитен уже готовит документацию к масштабному международному тендеру для реализации последующих этапов.

Наконец, третьей важной точкой на карте обновления метро стала новая строящаяся станция Фиолетовой линии, получившая официальное название «20 Сентября». Мамед Рзаев подтвердил, что все общестроительные и конструкторские работы на объекте завершены, и сейчас строители заняты исключительно финальной отделкой. Некоторое смещение первоначальных сроков сдачи представитель ведомства объяснил сложностями логистики: для станции разработан уникальный и сложный архитектурный дизайн, потребовавший импорта специфических отделочных материалов из-за рубежа. Тем не менее все логистические проблемы решены, и станция откроет свои двери для пассажиров в первой половине следующего года.

На фоне последних заявлений, становится очевидно, что Баку форсированными темпами уходит от устаревшей советской транспортной модели. Десятилетиями поезда разных направлений пересекались на одной платформе станции «28 Мая», создавая опасные заторы и увеличивая время ожидания. Уже к середине следующего года столица получит принципиально иную логистику: автономную и более быструю Зеленую ветку, минимальные интервалы на Красной линии и новую современную точку притяжения на Фиолетовой ветке в лице станции «20 Сентября».

Сани Аскерли