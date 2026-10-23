Арсен Венгер уже в Баку

Руководитель по глобальному развитию футбола ФИФА Арсен Венгер прилетел в Азербайджан, где завтра стартует чемпионат мира и фестиваль (U-15).

Как сообщает azerisport.com, также в Баку собирается прилететь Пьерлуиджи Коллина, занимающий должность председателя судейского комитета ФИФА. А завтра Азербайджан вновь посетит глава ФИФА Джанни Инфантино.

К решающему матчу ЧМ, который состоится 30 октября, нашу страну посетят несколько звезд мирового футбола, чьи имена пока не разглашаются.