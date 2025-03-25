Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Норвегии в 6,2 раза

Азербайджан в 2024 году осуществил прямые инвестиции в экономику Норвегии в размере $7 млн, что в 6,2 раза больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В отчетном периоде доля прямых азербайджанских инвестиций в экономику Норвегии в общем объеме инвестиций Азербайджана за рубежом составила 0,4%.

В свою очередь, в 2024 году Норвегия осуществила прямые инвестиции на сумму $136,7 млн в экономику Азербайджана, что на 10,1% меньше, чем годом ранее.

За прошлый год доля инвестиций Норвегии в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций снизилась с 2,3% до 1,9%.

Отметим, что в 2024 году Азербайджан осуществил прямые инвестиции за рубежом на сумму $1 млрд 762,7 млн (-43,45% от показателя 2023 года), тогда как прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана составили $7 млрд 46,2 млн (+5,8%).