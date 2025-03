Постпред Азербайджана направил письмо генсеку ООН

Постоянный представитель Азербайджана при Организации Объединенных Наций (ООН) Тофиг Мусаев направил письмо генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гуттеришу.

Как говорится в сообщении пресс-службы диппредставительства, письмо было обнародовано в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

В нем подчеркивается, что устойчивый мир и стабильность в регионе требуют от Армении выполнения международных обязательств.

"Устойчивый мир и стабильность в регионе требуют от Армении строгого соблюдения своих международных обязательств, полного и безоговорочного отказа от территориальных претензий, устранения ущерба, нанесенного Азербайджану в результате агрессии и оккупации, а также воздержания от дезинформации и ложных сведений, а также любых других действий, препятствующих перспективам нормализации межгосударственных отношений", - отмечается в письме.

Letter from the Permanent Representative of Azerbaijan to the United Nations addressed to the Secretary-General circulated as a document of the General Assembly and the Security Council



