Визит Оверчука в Азербайджан отменен
Визит заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Азербайджан, запланированный на конец июня, отменён.
Причиной отмены поездки стали события в Екатеринбурге, где в результате проведённой правоохранительными органами операции были жестоко убиты азербайджанцы.
Как отмечают источники, в сложившейся ситуации азербайджанская сторона не видит целесообразности в визите Оверчука или любого другого официального лица России в страну.
Отметим, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев - братья Сейфаддина Гусейнли. Еще несколько человек были задержаны.
Источник: Trend
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