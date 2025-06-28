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Визит Оверчука в Азербайджан отменен

First News Media22:20 - Сегодня
Визит Оверчука в Азербайджан отменен

Визит заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в Азербайджан, запланированный на конец июня, отменён.

Причиной отмены поездки стали события в Екатеринбурге, где в результате проведённой правоохранительными органами операции были жестоко убиты азербайджанцы.

Как отмечают источники, в сложившейся ситуации азербайджанская сторона не видит целесообразности в визите Оверчука или любого другого официального лица России в страну.

Отметим, что утром 27 июня сотрудники Федеральной службы безопасности России провели рейд в домах азербайджанцев в Екатеринбурге. В результате операции были убиты двое азербайджанцев - братья Сейфаддина Гусейнли. Еще несколько человек были задержаны.

Источник: Trend

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