Россия не угрожает Азербайджану, первопричиной событий стали действия по раскрытию преступлений, в том числе против азербайджанцев, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджану, и даже то, собственно, что стало первой причиной, первопричиной стали, собственно, следственные действия и работа по раскрытию преступления, в том числе против граждан Азербайджана на территории Российской Федерации», - сказал Песков журналистам.

Источник: РИА Новости