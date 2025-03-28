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Число погибших во время землетрясения в Мьянме достигло 144 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media18:51 - Сегодня
Число погибших во время землетрясения в Мьянме достигло 144 - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число жертв разрушительного землетрясения в Мьянме достигло 144, пострадали более 700 человек, передает агентство Kyodo со ссылкой на власти страны.

Сильное землетрясение произошло 28 марта в Мьянме, его магнитуда варьировалась от 7,7 до 8,2 по разным источникам. После основного толчка последовал афтершок магнитудой 6,4. Стихия затронула также Таиланд, Китай и Вьетнам.

В Таиланде, в частности в Бангкоке, в результате катастрофы погибло минимум три человека, еще около 80 числятся пропавшими без вести.

16:35

Более 80 человек находятся под завалами обрушившегося здания в Бангкоке после землетрясения.

Об этом 28 марта сообщила газета The Nation со ссылкой на вице-премьера Таиланда Пхумтхама Вечаячайя.

«На обрушившейся строительной площадке в Чатучаке ведутся спасательные работы, где были подтверждены три погибших, а 81 человек остался в ловушке после сильного землетрясения», — указано в публикации.

По словам Вечаячайя, землетрясение стало в Бангкоке крупнейшим за последнее десятилетие. The Nation уточнила, что из-за подземных толчков школы были закрыты. В настоящее время проводится проверка зданий больниц, учебных заведений на наличие структурных повреждений.

По информации издания, двумя основными местами разрушения стали 34-этажное и трехэтажное здания в столице Таиланда.

Источник: Iz.Ru

13:55

В Мьянме число погибших из-за землетрясения возросло до 20.

Как сообщает 28 марта местный портал DVB.no, произошло обрушение восьмиэтажного отеля «Аунг Панг» в штате Южный Шан.

«Отель был разрушен сильным землетрясением в 13:00 по тихоокеанскому времени (. Два человека погибли, а персонал отеля до сих пор находится в ловушке», — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели эвакуируют застрявших людей, предполагается, что раненых может быть много. Точное число человек, находившиеся в момент ЧП в здании, неизвестно.

Также по данным портала Eleven Myanmar, произошло обрушение здания монастыря городе Таунгу. По предварительным данным, там погибли пятеро детей и послушник.

Власти Мьянмы объявила чрезвычайное положение в пострадавших от землетрясения регионах. Российский МИД сообщил, что в настоящее время выясняется информация о возможных пострадавших россиянах в ходе землетрясения.

Источник: Iz.Ru

12:50

Премьер-министр Таиланда Пхетхонгтхан Чинават объявила режим ЧП в Бангкоке после мощного землетрясения.

Об этом 28 марта сообщил местный вещатель Thai PBS.

В городе также не работает метро, на дорогах образовались пробки. Наблюдаются перебои в работе связи и интернета.

По данным Thai PBS, в городе произошло обрушение строящегося здания, при котором погиб один рабочий и пропали без вести 43.

Источник: Iz.Ru

12:20

Аэропорты Таиланда приостановили работу после мощного землетрясения.

Об этом 28 марта сообщила газета The Nation.

«В связи с землетрясением, произошедшим в пятницу днем, был издан общенациональный приказ о запрете полетов во всех аэропортах Таиланда», — говорится на странице издания в социальной сети Х (бывш. Twitter).

Источник: Iz.Ru

11:56

Здание в таиландской столице Бангкоке обрушилось в результате землетрясения.

Об этом 28 марат сообщает газета Khaosod.

По данным издания, в здании находилось около 50 рабочих, семь из них спаслись, а 43 человека оказались в под завалами.

Источник: Iz.Ru

11:39

Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 зафиксированы на территории Мьянмы.

Об этом 28 марта свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр одного землетрясения находился в 31 км северо-западнее города Мандалай, а второго в 19 км южнее города Сагайн.

Метеорологический департамент Таиланда после землетрясений в Мьянме предупредил о риске афтершоков.

Источник: Iz.Ru

11:30

Сильное землетрясение произошло в Мьянме 28 марта.

По данным Геологической службы США (U.S. Geological Survey), его магнитуда составила 7,7 балла.

Отголоски ощущаются в Бангкоке. Специальное приложение показывает, что в регионе произошла серия четырех и пятибалльных толчков. На видео заметно, что в помещениях качаются светильники. В городе объявили эвакуацию из высотных домов.

Толчки также ощущались в Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

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