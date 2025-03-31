Какой будет погода в Баку в первый день апреля?

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 1 апреля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха ночью составит 10-15°C, днем 20-25°C. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт. ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность ночью будет составлять 60-70%, а днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. В некоторых местах временами будет туман. Преимущественно будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°C, днем 22-27°C. В горах ночью температура будет 3-8°C, днем 13-18°C.