 ГПС: Нейтрализован беспилотный летательный аппарат, обнаруженный на государственной границе - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

ГПС: Нейтрализован беспилотный летательный аппарат, обнаруженный на государственной границе - ФОТО

First News Media13:30 - Сегодня
ГПС: Нейтрализован беспилотный летательный аппарат, обнаруженный на государственной границе - ФОТО

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики успешно продолжает мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, 29 марта на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Командования пограничных войск ГПС была пресечена попытка провоза наркотических средств через государственную границу со стороны Исламской Республики Иран с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате оперативных мероприятий малогабаритное летательное средство было нейтрализовано, с территории вывезено 460 граммов наркотического средства марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
454

Актуально

Xроника

Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Масудом ...

Общество

Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше ...

Общество

Какой будет погода в Баку в первый день апреля?

Политика

МИД распространил заявление в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев

Общество

Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы

TƏBİB прокомментировал случаи смерти младенцев в Сабирабаде

В Баку жена заключенного попыталась передать наркотики мужу в антиперспиранте – ФОТО

Какой будет погода в Баку в первый день апреля?

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Возбуждено уголовное дело по факту сноса строительной компанией Melissa Group жилого дома в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Melissa Group: Дом в Ясамальском районе Баку снесли по ошибке - ВИДЕО

Бакинские таксисты недовольны штрафами: ожидается массовая забастовка - ВИДЕО

Владелица незаконно разрушенного дома в Ясамале рассказала о произошедшем - ВИДЕО

Последние новости

Апрельская погода в Азербайджане: Потепление, переменчивый климат и осадки выше нормы

Сегодня, 17:08

У побережья Турции обнаружили морскую мину

Сегодня, 16:45

Президент Габона поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 16:29

TƏBİB прокомментировал случаи смерти младенцев в Сабирабаде

Сегодня, 16:15

Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом

Сегодня, 15:20

В Баку жена заключенного попыталась передать наркотики мужу в антиперспиранте – ФОТО

Сегодня, 14:30

Суд признал Ле Пен виновной по делу о парламентских ассистентах

Сегодня, 14:20

Какой будет погода в Баку в первый день апреля?

Сегодня, 14:10

В Ярдымлы проведена полицейская операция по задержанию иранских наркоторговцев - ФОТО

Сегодня, 14:00

Премьер-министр Мьянмы объявил национальный траур

Сегодня, 13:50

Президент Алжира поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 13:40

ГПС: Нейтрализован беспилотный летательный аппарат, обнаруженный на государственной границе - ФОТО

Сегодня, 13:30

ОЗА: Призываем армянское государство признать ответственность за совершенные преступления и предпринять необходимые шаги во имя примирения

Сегодня, 13:20

Премьер-министр Эфиопии поздравил Ильхама Алиева с праздником Рамазан

Сегодня, 13:10

Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев

Сегодня, 13:00

Известный турецкий певец скончался после того, как ему стало плохо на сцене – ВИДЕО

Сегодня, 12:45

МИД распространил заявление в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев

Сегодня, 12:29

Новый премьер Гренландии отказался передавать остров США

Сегодня, 12:05

Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев – ФОТО

Сегодня, 11:44

Президент США заявил, что не хочет блокировать TikTok

Сегодня, 11:24
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25