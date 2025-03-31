ГПС: Нейтрализован беспилотный летательный аппарат, обнаруженный на государственной границе - ФОТО

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджанской Республики успешно продолжает мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в пресс-центре ГПС, 29 марта на служебной территории пограничного отряда «Гёйтепе» Командования пограничных войск ГПС была пресечена попытка провоза наркотических средств через государственную границу со стороны Исламской Республики Иран с помощью беспилотного летательного аппарата.

В результате оперативных мероприятий малогабаритное летательное средство было нейтрализовано, с территории вывезено 460 граммов наркотического средства марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Источник: АЗЕРТАДЖ