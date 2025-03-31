Известный турецкий певец скончался после того, как ему стало плохо на сцене – ВИДЕО

Известный турецкий певец и композитор Волкан Конак скончался на 58-м году жизни.

Во время концерта в Фамагусте (Турецкая Республика Северного Кипра) он почувствовал себя плохо и потерял сознание на сцене, сообщает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ.

Несмотря на оперативную медицинскую помощь и доставку в больницу, спасти его не удалось - причиной смерти музыканта стал сердечный приступ. ​

Волкан Конак был признанным исполнителем турецкой народной музыки. Его творчество отличалось уникальным стилем, сочетавшим традиционные мотивы черноморского региона с современными элементами, он оставил значительный след в музыкальной культуре Турции.