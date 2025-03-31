Президент США заявил, что не хочет блокировать TikTok

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не хотел бы блокировать в стране социальную сеть TikTok.

Об этом сообщает ТАСС.

Глава Белого дома во время общения с журналистами президентского пресс-пула отметил, что TikTok очень интересен многим потенциальным покупателям.

Трамп подчеркнул, что его администрация ведет переговоры по этому вопросу с Китаем, и выразил уверенность, что сделка о продаже платформы будет заключена.

По словам президента, он бы хотел, чтобы TikTok «остался жив».

Источник: Gazeta.Ru