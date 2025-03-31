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В Ливане задержали причастных к запуску ракет по северу Израиля боевиков

First News Media10:27 - Сегодня
В Ливане задержали причастных к запуску ракет по северу Израиля боевиков

Ливанская армия арестовала боевиков, которые 28 марта обстреляли северные районы Израиля.

Об этом со ссылкой на армейское командование сообщает саудовский телеканал Al Hadath.

По имеющейся информации, военная разведка задержала группу причастных к запуску ракет по израильской территории сирийцев и палестинцев. Ливанские власти пытаются выяснить, кто именно стоит за вооруженной вылазкой против Израиля.

Обстрел северных районов Израиля привел к ответным израильским авианалетам на Бейрут и южные районы Ливана.

Источник: Gazeta.Ru

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