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МИД распространил заявление в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев

First News Media12:29 - Сегодня
МИД распространил заявление в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев.

В заявлении говорится:

«Сегодня исполняется 107 лет со дня мартовского геноцида 1918 года – одного из самых масштабных геноцидов, совершенных в прошлом веке радикальными армянскими формированиями против мирных азербайджанцев, в ходе которого на этнической и религиозной почве были безжалостно убиты тысячи наших соотечественников.

В День геноцида азербайджанцев – 31 Марта мы с глубоким уважением чтим память невинных жертв этой трагедии.

Эти массовые убийства были частью политики систематических этнических чисток и геноцида против азербайджанцев. Как признавал сам чрезвычайный комиссар Кавказа армянин по национальности Степан Шаумян, в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Ширване, Иреване и других регионах под предлогом борьбы с «контрреволюционерами» силами Бакинского совета численностью 6 тысяч человек и 4 тысячами бойцов партии «Дашнакцутюн» были преднамеренно и беспощадно убиты мирные азербайджанцы. В результате массовых расправ только в Губе с особой жестокостью было убито более 16 тысяч человек, уничтожено 167 сел.

В ходе этой резни, в которой были убиты десятки тысяч наших соотечественников, против принадлежащих азербайджанцам культурных и религиозных памятников, мечетей и кладбищ были совершены акты варварства, что доказывает: случившееся было преступлением, основанным на этнической ненависти и нетерпимости.

Несмотря на то, что после создания Азербайджанской Демократической Республики были проведены исследования этих событий, учреждены специальные структуры с целью доведения их до мировой общественности, а 31 марта было объявлено днем общенационального траура, падение республики помешало дать политико-правовую оценку этому преступлению.

После восстановления независимости и возвращения к власти общенационального лидера Гейдара Алиева, 26 марта 1998 года был подписан Указ «О геноциде азербайджанцев», давший произошедшему политическую оценку.

Политика этнической ненависти и нетерпимости, лежащая в основе массовых убийств, совершенных в начале XX века, продолжилась преступлениями против человечности, такими как массовая депортация азербайджанцев с территории нынешней Армении в конце столетия и резни против нашего народа в период конфликта и оккупации, включая геноцид в Ходжалы, а также военными преступлениями против мирных жителей во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года.

Несмотря на наличие исторической возможности положить конец этим кровавым страницам в истории региона и установить прочный и необратимый мир в постконфликтный период, сохраняющиеся территориальные претензии, составившие основу всех совершенных по сей день вопиющих актов и зафиксированные в Конституции Армении и ряде законодательных актов, продолжают оставаться источником обеспокоенности и самым серьезным препятствием для устойчивого будущего региона.

В этой связи Азербайджан, продолжая прилагать усилия на национальном и международном уровне для привлечения виновных в совершенных преступлениях к юридической ответственности, также решительно и необратимо настаивает на прекращении Арменией территориальных претензий к нашей стране как условии построения устойчивого мира в регионе.

В День геноцида азербайджанцев – 31 Марта мы с глубокой скорбью и уважением чтим светлую память невинных азербайджанцев, ставших жертвами этнической ненависти и геноцида. Да упокоит Аллах их души!».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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