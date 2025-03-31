В Океании отменили угрозу цунами после землетрясения

У побережья королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, отменили угрозу цунами после землетрясения.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на службу метеорологии и управления рисками стихийных бедствий (NDRMO).

«Предупреждение о цунами, объявленное после землетрясения магнитудой 7,2, отменено», — отметили специалисты.

Гражданам разрешили возвращаться в прибрежные районы. Информация о разрушениях и пострадавших после землетрясения не поступала.

Источник: Gazeta.Ru