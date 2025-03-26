Пашинян: «Карабахское движение» мешало становлению армянской государственности
"Карабахское движение" не должно продолжаться.
Как передает Спутник-Армения, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
По его словам, необходимо честно ответить на принципиальный вопрос, хочет ли армянское общество продолжения этого движения.
"Карабахское движение" использовалось для того, чтобы помешать становлению армянской государственности. Поэтому я однозначно считаю, что оно не должно продолжаться", — заявил Пашинян.
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