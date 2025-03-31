Пресечены провокационные попытки армянской стороны

30 марта примерно в 21:25 подразделения вооружённых сил Армении вновь предприняли попытку осуществить разведывательные полёты с использованием беспилотных летательных аппаратов и дронов над позициями Азербайджанской Армии, расположенными напротив позиций в направлении населённого пункта Герензур.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, благодаря бдительности наших подразделений провокационная попытка Армении была пресечена.

Кроме того, с 22:30 30 марта до 04:35 31 марта подразделения вооружённых сил Армении с Горисского, Басаркечярского и Чямбярякского направлений несколько раз с перерывами подвергали обстрелам из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии.