Армения не хочет возобновления работы комиссии по разблокированию коммуникаций с Азербайджаном

Армения не намерена возвращаться к работе трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров Азербайджана, России и Армении по разблокированию региональных транспортных коммуникаций.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом журналистам заявил спикер парламента страны Ален Симонян.

"Нет, мы не обсуждаем такой вопрос", - сказал Симонян.

Отметим, что вице-премьер РФ Алексей Оверчук ранее заявил журналистам, что работу трехсторонней комиссии на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении никто не прекращал, хотя на данном этапе она находится в "спящем" состоянии.