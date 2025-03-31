Премьер-министр Мьянмы объявил национальный траур

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн объявил национальный траур в республике с 31 марта по 6 апреля в связи с гибелью более 1,7 тыс. человек в результате землетрясения.

Об этом сообщил телеканал MRTV.

"В связи с человеческими жертвами дни с 31 марта и по 6 апреля объявлены траурными на национальном уровне", - говорится в распоряжении.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. По данным таиландского метеодепартамента, его магнитуда составила 7,9. От землетрясения также пострадал Таиланд, толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме. Для помощи в ликвидации последствий катастрофы МЧС России направило в Мьянму три спецборта со спасателями, кинологами и медиками, а также аэромобильным госпиталем.

Источник: ТАСС