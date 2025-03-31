Омбудсмен распространила заявление в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева распространила заявление в связи с 31 Марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Представляем текст заявления: «Более века азербайджанцы были подвержены целенаправленным этническим чисткам и политике геноцида со стороны армян. В рамках этой политики с начала XX века в Азербайджане и на территории современной Армении систематически, с особой жестокостью совершались преступления геноцида против тюрко-мусульманского населения – азербайджанцев.

Преступление геноцида, совершенное против азербайджанцев в 1918 году на почве этнической и религиозной ненависти, является одной из самых трагических страниц в нашей истории. Проводимая армянскими националистами антимусульманская, антиазербайджанская политика привела к массовым убийствам, разрушению сел и городов, исторических, религиозных, культурных памятников, кладбищ, полному уничтожению семей, насильственному изгнанию азербайджанцев с родных земель.

Массовые убийства, совершенные в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Зангезуре, Иреване, Нахчыване, Лянкяране, Гяндже, Гёйчае, Шеки, Сабирабаде, Сальяне, Кюрдамире и других регионах, имели цель полностью стереть присутствие азербайджанцев на этих землях.

Так, во время мартовских событий 110 сел Шамахинского уезда, более 150 сел Карабаха, 115 сел Зангезурского уезда, 98 сел Карсской области, 167 сел Губинского уезда были сожжены и полностью разрушены армянами, была учинена расправа над мирными жителями. Бесчисленные человеческие останки того периода, найденные позднее в городе Губе, содержащие следы особо жестоких, беспощадных и вандальных преступных деяний, наглядно доказывают, что армяне, учинившие эти массовые убийства, уничтожали невинных людей на почве этнической ненависти по отношению к азербайджанцам.

Наличие заверенных документов и исторических записей является неопровержимым подтверждением этих зверств. Архивные данные, свидетельские показания выживших в то время очевидцев, а также другие правовые документы подробно описывают масштабы произошедших массовых убийств, подтверждая, что эти события были запланированы и совершенны с целью этнической чистки. Анализ этих документов подтверждает, что, в соответствии с международным правом, эти преступные действия являются преступлением геноцида.

К сожалению, эти трагические события, совершенные с особой жестокостью и на этнической почве, в разные периоды истории не получили политико-правовой оценки на международном уровне.

Подписанный 26 марта 1998 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым указ «О геноциде азербайджанцев» сыграл важную роль в раскрытии исторической правды, была дана политико-правовая оценка тем страшным событиям, а 31 марта объявлено Днем геноцида азербайджанцев.

Придание на международном уровне политико-правовой оценки преступлениям геноцида, совершенным против азербайджанцев, увековечение памяти жертв геноцида чрезвычайно важны с точки зрения недопущения повторения и предотвращения подобных преступлений против человечности.

Международное сообщество должно дать политико-правовую оценку актам геноцида и этнической чистке, проводимой против азербайджанцев, признать преступные деяния, совершенные в 1918 году геноцидом, предпринять серьезные усилия по восстановлению исторической и правовой справедливости».

Заявление направлено генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ, Международный и Европейский институты омбудсменов, Ассоциацию омбудсменов Азии, Организацию исламского сотрудничества и Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, Ассоциацию омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркских государств, Независимую постоянную комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и национальным правозащитным институтам, в посольства Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ