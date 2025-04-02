В Мьянме спасли мужчину, который провел пять дней под завалами

Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов мужчину, который пять дней находился под обломками здания в городе Сикайн в Мьянме, обрушившегося в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил телеканал MRTV.

По их информации, спасательная операция продолжалась более девяти часов.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. От стихии пострадал и Таиланд, подземные толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме. В результате землетрясения в Мьянме погибли более 2,8 тыс. человек. Число погибших в Бангкоке достигло 22.

Источник: ТАСС