 В Мьянме спасли мужчину, который провел пять дней под завалами | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

В Мьянме спасли мужчину, который провел пять дней под завалами

First News Media16:06 - Сегодня
В Мьянме спасли мужчину, который провел пять дней под завалами

Сотрудники экстренных служб спасли из-под завалов мужчину, который пять дней находился под обломками здания в городе Сикайн в Мьянме, обрушившегося в результате мощного землетрясения. Об этом сообщил телеканал MRTV.

По их информации, спасательная операция продолжалась более девяти часов.

Мощное землетрясение произошло 28 марта на территории Мьянмы. Метеорологический департамент Таиланда оценил его магнитуду в 8,2. За ним последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4. От стихии пострадал и Таиланд, подземные толчки ощущались в Китае и во Вьетнаме. В результате землетрясения в Мьянме погибли более 2,8 тыс. человек. Число погибших в Бангкоке достигло 22.

Источник: ТАСС

Поделиться:
101

Актуально

Политика

Президент Азербайджана назвал условия подписания мирного договора с Арменией

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 24°C

Политика

Президент Германии: Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном имеет очень ...

Политика

Президент ФРГ поделился публикацией из Азербайджана

В мире

Великобритания ужесточает правила въезда для граждан государств ЕС

В Мьянме спасли мужчину, который провел пять дней под завалами

В парламенте Ирана пообещали отрезать ногу любому, кто вторгнется в страну

Гагаузия не заинтересована в выходе из состава Молдовы

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Трамп обещал Ирану «невиданные бомбардировки» за отказ сотрудничать

Суд в США приостановил депортацию турецкой докторантки

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 7,1

Оверчук: Армении придется выбирать между ЕАЭС и ЕС

Последние новости

В Баку мать сдала троих малолетних детей в приют, не справившись с их шалостями

Сегодня, 16:20

Турецкий блогер, поздравивший азербайджанцев с Новрузом из Иревана, обвиняется в призывах к «захвату власти»

Сегодня, 16:15

Президент Ильхам Алиев принял заведующего отделом международных связей Центрального Комитета Коммунистической партии Китая - ФОТО

Сегодня, 16:10

Великобритания ужесточает правила въезда для граждан государств ЕС

Сегодня, 16:08

В Мьянме спасли мужчину, который провел пять дней под завалами

Сегодня, 16:06

В парламенте Ирана пообещали отрезать ногу любому, кто вторгнется в страну

Сегодня, 16:04

Гагаузия не заинтересована в выходе из состава Молдовы

Сегодня, 16:02

Аракчи о позиции Тегерана по ядерному оружию: «Военной альтернативы нет»

Сегодня, 16:00

Ле Пен заявила о готовности обратиться в ЕСПЧ

Сегодня, 15:55

Британия ввела санкции против молдавского депутата и грузинских судей

Сегодня, 15:50

СМИ: Войска Пакистана вошли в зону Кашмира

Сегодня, 15:45

Реку с крокодилами сочли непригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

Сегодня, 15:40

Представитель Госдепа примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК

Сегодня, 15:22

Али Асадов: Открытие Зангезурского коридора станет стимулом для развития Среднего коридора

Сегодня, 15:21

С этой даты в Баку можно будет наблюдать метеорный поток

Сегодня, 15:19

Президент ФРГ: Карабах - это Азербайджан, такова четкая позиция Берлина

Сегодня, 15:01

От имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь Президента Германии

Сегодня, 14:43

Сколько нерабочих дней будет в мае?

Сегодня, 14:39

Франк-Вальтер Штайнмайер: Средний коридор - интересная перспектива и для германской экономики

Сегодня, 14:37

Представитель АФФА назначен на игру Лиги наций

Сегодня, 14:36
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердцаСегодня, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50