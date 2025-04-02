Euronews об инициативах, вносящих вклад в экономику Азербайджана - ВИДЕО
Euronews подготовил видеоролик об осуществляемых в Азербайджане инвестиционных проектах и развитии ненефтяного сектора страны.
В видео уделяется внимание различным проектам, реализуемым действующим при Министерстве экономики ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» совместно с партнерами.
Отмечается, что предприятия, созданные в областях зеленой энергетики, фармацевтики, пищевой и других отраслях промышленности, наряду с локализацией производства, ускоряют трансфер технологий в стране.
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