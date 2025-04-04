С компанией «ACWA Power» обсуждены потенциальные совместные инициативы

На встрече с генеральным исполнительным директором компании «ACWA Power» обсуждены проект опреснения морской воды, обмен опытом и совместные инициативы.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с генеральным исполнительным директором компании «ACWA Power» (Королевство Саудовская Аравия) Марко Арчелли.

На встрече была подчеркнута значимость реализуемых «ACWA Power» в Азербайджане проектов. Было отмечено, что данные проекты способствуют диверсификации энергетических ресурсов страны и повышению ее экологической устойчивости. Подчеркнуто, что обмен опытом и инновационные подходы компании позволили внедрить более эффективные, чистые и экономически выгодные решения в сфере энергетики.

Была представлена информация о реализуемых компанией проектах по повышению эффективности использования энергии и обеспечению рационального использования водных ресурсов. Состоялся обмен мнениями по вопросам повестки дня сотрудничества, проекту опреснения морской воды в Азербайджане и потенциальным совместным инициативам.

Примечание: «ACWA Power», одна из ведущих компаний в энергетическом секторе Саудовской Аравии, особенно в секторе возобновляемых источников энергии, участвует в качестве разработчика, инвестора и оператора в проектах по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии и опреснению воды в нескольких странах мира.