Подписан договор об увеличении возможностей экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию - ФОТО

Между ОАО «АзерЭнержи» и Турецкой корпорацией по передаче электроэнергии (TEİAŞ) подписан Операционный договор.

Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

«Мы совместно с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром рассмотрели наше сотрудничество по стратегически важным проектам энергетической безопасности. Мы обсудили вопросы, связанные с развитием проектов Южный газовый коридор, Энергетической трансмиссии Нахчыван-Турция и Зеленый энергетический коридор Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария. В целях увеличения возможностей экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию между ОАО «АзерЭнержи» и Турецкой корпорацией по передаче электроэнергии (TEİAŞ) был подписан Операционный договор», - сообщили в Министерстве энергетики.

Источник: АЗЕРТАДЖ