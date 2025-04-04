 Состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству - ФОТО

First News Media16:50 - Сегодня
Состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству - ФОТО

Обсуждено расширение сотрудничества с Европейским Союзом в сфере энергетики.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству Даном Йёргенсеном.

На встрече было подчеркнуто, что Европейский Союз является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана. Отмечено, что обе стороны заинтересованы в развитии двусторонних отношений, включая экономическое, энергетическое и инвестиционное сотрудничество.

Стороны обсудили возможности содействия переходу к зеленой энергетике и региональные инициативы, а также расширение сотрудничества с Европейским Союзом в сфере энергетики.

Поделиться:
117

Актуально

Мнение

Энергетическое будущее Европы: Азербайджан как надежный мост между Востоком и ...

Мнение

«Зеленая» энергия и Южный газовый коридор — путь к устойчивому будущему Европы - ...

Политика

Баку призвал привлечь Иреван к ответственности за нарушение международного ...

Мнение

Опасные игры, или О том, зачем армянские власти манипулируют сознанием ...

Экономика

Состоялась встреча с министром энергетики Молдовы - ФОТО

Состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству - ФОТО

Подписан договор об увеличении возможностей экспорта электроэнергии из Нахчывана в Турцию - ФОТО

Словенский министр: Председательство Азербайджана на COP29 стало сигналом к действиям по борьбе с изменением климата

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Алпарслан Байрактар: Мы готовы в полной мере использовать потенциал Южного газового коридора

Президент Азербайджана: Мы должны расширить Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP

Президент: География наших поставок газа в Европу однозначно расширится

В Баку обсудят развитие ЮГК и перспективы зеленой энергии

Последние новости

Фраза «Buzovnada bir xala var...» из фильма «Ayıq sürücü» оскорбила жителей Бузовна - ВИДЕО

Сегодня, 17:38

В Азербайджане ожидается сильный ветер

Сегодня, 17:35

У народного артиста Азербайджана Фаига Суджаддинова возникли проблемы со здоровьем

Сегодня, 17:31

Число погибших при землетрясении в Мьянме увеличилось до 3 301

Сегодня, 17:30

В Баку пройдет Международный фестиваль ковра

Сегодня, 17:25

Состоялась встреча с министром энергетики Молдовы - ФОТО

Сегодня, 17:20

Хакан Фидан: Любое мирное соглашение с Украиной "трудно переварить", но это лучше, чем новые смерти

Сегодня, 17:16

В Билясуваре произошло серьезное ДТП - ФОТО

Сегодня, 17:15

На этой дороге появятся надземные пешеходные переходы

Сегодня, 17:14

Дополнительные фигуранты в деле о коррупции в Республиканском эндокринологическом центре

Сегодня, 17:12

Премьера клипа: Нигяр Джамал «Unutsan» - ВИДЕО

Сегодня, 17:11

Обвиняемый: «Министра обороны» марионеточного режима назначал президент Армении

Сегодня, 17:10

США увеличат расходы на оборону

Сегодня, 17:08

Грузинский парламент выбрал нового руководителя СГБ

Сегодня, 17:05

Грузовик стал причиной тяжелой аварии в Баку: Автомобили всмятку, поврежден объект

Сегодня, 17:01

Давид Манукян заявил, что у марионеточного режима на оккупированных территориях Азербайджана не было баллистических ракет дальнего действия

Сегодня, 17:00

Отбеливатель в курином мясе: в Турции раскрыли страшные подробности массового отравления донером

Сегодня, 16:55

Состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству - ФОТО

Сегодня, 16:50

Стоимость iPhone может вырасти на 43% из-за новых торговых пошлин США

Сегодня, 16:45

Очередное признание Манукяна: Военнослужащие, проходившие службу на оккупированных территориях Азербайджана, направлялись Арменией за границу для обучения

Сегодня, 16:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50