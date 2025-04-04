Состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству - ФОТО

Обсуждено расширение сотрудничества с Европейским Союзом в сфере энергетики.

Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству Даном Йёргенсеном.

На встрече было подчеркнуто, что Европейский Союз является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана. Отмечено, что обе стороны заинтересованы в развитии двусторонних отношений, включая экономическое, энергетическое и инвестиционное сотрудничество.

Стороны обсудили возможности содействия переходу к зеленой энергетике и региональные инициативы, а также расширение сотрудничества с Европейским Союзом в сфере энергетики.