Состоялась встреча с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству - ФОТО
Обсуждено расширение сотрудничества с Европейским Союзом в сфере энергетики.
Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с комиссаром Европейской комиссии по вопросам энергетики и жилищному строительству Даном Йёргенсеном.
На встрече было подчеркнуто, что Европейский Союз является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана. Отмечено, что обе стороны заинтересованы в развитии двусторонних отношений, включая экономическое, энергетическое и инвестиционное сотрудничество.
Стороны обсудили возможности содействия переходу к зеленой энергетике и региональные инициативы, а также расширение сотрудничества с Европейским Союзом в сфере энергетики.
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