В Баку пройдет Международный фестиваль ковра

2-4 мая 2025 года в Ичеришехер пройдет Международный фестиваль ковра.

Основной целью фестиваля, организуемого Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и ОАО «Азерхалча» при поддержке Министерства экономики Азербайджанской Республики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики – AZPROMO, является популяризация азербайджанского искусства ковроткачества в мировом масштабе, демонстрация его богатого наследия и перспектив будущего развития, а также обмен опытом и навыками с мировыми мастерами ковроделия.

Фестиваль откроется 2 мая Международным форумом ковра. Форум соберет ведущих специалистов, дизайнеров, производителей и исследователей ковровой индустрии. Будут организованы пленарные заседания, панельные дискуссии, B2B-встречи и специальные сессии для молодых ученых.

С 3 по 4 мая фестиваль продолжится на исторических улицах Ичеришехер. Древние караван-сараи и площади примут выставки ковров, мастер-классы, интерактивные театральные представления и музыкальные мероприятия. Представители разных стран мира представят свои традиции ковроткачества, будут функционировать национальные павильоны стран-участниц.

Отметим, что фестиваль совпадает с 25-летием включения Ичеришехер в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и 15-летием включения традиционного искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

В дни фестиваля будут организованы эксклюзивные выставки, посвященные искусству ковроткачества, мастер-классы, интерактивные мероприятия, концертные программы и специальные просветительские мероприятия для детей.

Все желающие принять участие в празднике ковров, который продлится 3 дня, могут получить более подробную информацию о фестивале на сайте bakucarpetfest.az, а все вопросы можно направлять по адресу: [email protected].