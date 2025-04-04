Южно-Кавказские мотивы саммита Центральная Азия - Европейский Союз

Глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов поделился публикацией относительно саммита Центральная Азия - Европейский Союз.

В этой связи он обратил внимание на выступление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая озвучила такое мнение:

"Позвольте мне начать с транспортных коридоров. Центральная Азия — это само определение глобальных ворот, бьющееся сердце Евразии. Вот почему наша инвестиционная программа Global Gateway так сосредоточена на этом регионе. В прошлом году мы выделили 10 миллиардов евро на Транскаспийский транспортный коридор. Это сократит сухопутное путешествие между Европой и Центральной Азией примерно вдвое. Коридор также раскроет неиспользованный потенциал для бизнеса между нашими регионами. И он усилит связи и торговлю между вашими пятью странами Центральной Азии.

Но инфраструктура — это еще не все. Плавное пересечение границ в странах Центральной Азии и Южного Кавказа также необходимо для достижения Черного моря. После трех десятилетий закрытости открытие границ Армении с Турцией и Азербайджаном станет переломным моментом. И это сблизит Европу и Центральную Азию, как никогда раньше."

Вот что пишет по этому поводу Фархад Мамедов:

"Вы поняли?!

Оказывается, Европа станет ближе к Центральной Азии "как никогда" только после открытия армяно-азербайджанской и армяно-турецкой границ... и никак иначе...

Хочется спросить, а вот этот пассаж "как никогда раньше" - это когда?

Сейчас же границы у Армении с Азербайджаном и Арменией закрыты... получается, что вот это "как никогда раньше" - это вот прямо сейчас...

А что, сейчас ЕС не может транспортировать товары в и из Центральной Азии?! Может! Через Грузию и Азербайджан!!!

Урсуле надо карту выслать, чтобы она географию регионов изучила...

У Грузии и Азербайджана наличествует портовая, железнодорожная и автомобильная инфраструктура, потенциал которой осилит даже троекратное увеличение товарооборота.

Вот это и есть армяноцентричный подход ЕС, так сказать яркий образец...

И в этот раз жертвой армяноцентричного подхода ЕС наряду с Азербайджаном стала и Грузия. Так как, говоря о транспортных коридорах чиновники из Брюсселя не упоминают Грузию.

Выходит, что цель ЕС игнорировать Грузию в транспортном коридоре из Центральной Азии. Представляете до чего они дошли?! Брюссель игнорирует географию!

А что, Армения или же Брюссель не знают, что надо сделать, чтобы Армения подключилась к транспортным коридорам в векторе Восток-Запад?! Знают! Надо открывать полностью беспрепятственный Зангезурский коридор!

Азербайджан терпеливо ожидает окончания этих словесных инсинуаций и манипуляций, строит и обновляет инфраструктуру, налаживает координацию со странами Центральной Азии и Грузией.

На территории Армении не предпринимается никаких действий по инфраструктуре, то есть, если завтра получится договориться по Зангезурскому коридору, то Армения подключится к реальным перевозкам через три-четыре года... а договориться пока не получается...

Пройдет еще не много времени, и ЕС будет использовать инфраструктуру Азербайджана и Грузии, так как этого хочется в Баку и Тбилиси... никуда не денутся... а вот Армения останется вне этого проекта, пока не выполнит обязательство по Зангезурскому коридору. "В Баку умеют ждать...""

Источник: @mneniyefm