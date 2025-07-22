Два азербайджанских дзюдоиста взяли золото EYOF

Два азербайджанских дзюдоиста завоевали золотые медали на XVIII Европейском юношеском летнем Олимпийском фестивале (EYOF).

Как сообщили Report в Национальном Олимпийском комитете, в соревнованиях среди юношей Рза Халилли (50 кг) одолел в решающем поединке испанца Алехандро Чиаррони.

В соревнованиях среди девушек Гюльшан Гусейнова (44 кг) в финале одержала победу над израильтянкой Ювал Габай.

Отметим, что сегодня еще один наш дзюдоист Расул Ализаде (55 кг) также выйдет на татами.